قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته جيل بايدن، اليوم الخميس، تهنئة خاصة لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوة الحسين بمناسبة زفافهما.

ونشرت السفارة الأمريكية في عمّان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لبايدن وزوجته، وهما يوجهان التهنئة بزفاف ولي العهد جاء فيها: "ولي العهد الحسين، والأميرة رجوة. تهانينا. اليوم وأنتما تبدأن حياتكما الجديدة معا، نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة".

وأضاف بايدن "نتطلع في السنوات المقبلة للعمل مع (الأمير الحسين) ومع والديك الفخورين بك، الملك عبد الله والملكة رانيا وجميع الأردنيين، لتعميق الصداقة بين شعبينا".

بالنيابة عن الولايات المتحدة، يتمنى الرئيس والسيدة الأولى لصاحبّي السمو الملكي عمراً مديداً بالسعادة. ألف مبروك! On behalf of the United States, the President, and First Lady wish their Royal Highnesses a lifetime of happiness. Alf Mabrouk! #نفرح_بالحُسين #CelebratingAlHussein … pic.twitter.com/paiqBsteyG

وحضرت جيل بايدن مراسم عقد قران ولي عهد الأردن بينما غاب الرئيس الأمريكي.

وكتبت زوجة الرئيس الأمريكي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة، يشرفني الانضمام إليكما في الاحتفال بزفافكما".

Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa, I am honored to join you in celebrating your wedding.



As you begin your new life together, Joe and I wish you a future full of love, laughter, and good health. https://t.co/FW6YU6OWO1