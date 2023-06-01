قال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة الدكتور حاتم إبراهيم إن محطات الإعداد وغربلة التقاوي بالمحافظات امتلأت عن آخرها هذا الموسم، والبالغ عددها 14 محطة على مستوى الجمهورية، حيث تم استلام كميات من تقاوي القمح و الفول والشعير، طبقا للمستهدف حتى الان استعدادا للموسم الزراعي المقبل 2023/ 2024، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة إلى 100% والناتجة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية، بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي استعدت جيدا هذا الموسم في محطات الغربلة بالمحافظات لاستلام التقاوي التي تم التعاقد عليها مع المزارعين والجهات المختلفة، حيث شهدت المحطات فتح صوامع لأول مرة منذ فترة طويلة من بينها صوامع محافظة الشرقية التي ظلت مغلقة منذ عام 1994.

وأكد إبراهيم أن زراعة التقاوي المعتمدة وذات الجودة العالية تعد أهم أسباب زيادة الإنتاجية في المحاصيل، وعلى رأسها القمح الذي يعتبر أهم السلع الاستراتيجية.. مشيرا إلى أنه خلال الموسم الماضي كانت نسبة التغطية تقريبا 70% من تقاوي القمح المعتمدة، مما ساهم في رفع الإنتاجية لوحدة الفدان.

وأشار إلى أن الدولة تولي ملف التقاوي اهتماما كبيرا، نظرا لما يشهده العالم من أزمة في إنتاج الغذاء.. لافتا إلى أن وزارة الزراعة حققت تقدما كبيرا خلال الأعوام الماضية في إنتاج التقاوي للقمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس ومحاصيل الأعلاف.

وتابع أنه بداية من العام المقبل سيتمكن كل مزارع قمح من زراعة تقاوي معتمدة وبنسبة 100%، وسيتم طرحها بمنافذ الوزارة، طبقا للخريطة الصنفية في كل محافظة الأمر الذي يحد من الإصابة بالآفات والأمراض.. لافتا إلى أن الأصناف المسجلة في معهد المحاصيل الحقلية هى الأصناف الأكثر إنتاجية وقد ثبت كفاءتها ومواءمتها لجميع الظروف البيئية.

وأوضح أن إدارة التقاوي تمتلك 268 منفذا بالمحافظات، وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والجهات المعنية للوصول بالوزارة.