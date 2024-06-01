مكتب نتنياهو: لن نقبل أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار دون تلبية شروطنا

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن شروط إنهاء الحرب في غزة لم تتغير، وأنهم لن يقبلوا أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار دون تلبية شروطهم.

وأضاف المكتب أن شروط إنهاء الحرب تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي خطر على إسرائيل، وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأكد مكتب نتنياهو أن "إسرائيل لن تقبل بإبرام أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ما لم تتم تلبية شروطنا كاملة".

وكان بايدن قد أعلن، أمس الجمعة، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وأشار بايدن إلى أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.