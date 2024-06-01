ماكرون يعرب عن تأييده لمقترح بايدن: الحرب في غزة يجب أن تنتهي

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تأييد بلاده للاتفاق الشامل الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، إن بلاده تعمل مع الشركاء في المنطقة لضمان السلام والأمن للجميع، مشددًا على أن «الحرب في غزة يجب أن تنتهي».

ودعا إلى «إطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، من أجل تعزيز السلام، والمضي قدمًا في مسار حل الدولتين».

La guerre à Gaza doit cesser.



Nous soutenons la proposition d'accord global des États-Unis. Tout comme nous travaillons avec nos partenaires de la région sur la paix et la sécurité pour tous.



La libération des otages,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2024

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل.

وأوضح بايدن أن المرحلة الأولى ستستمر لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

وذكر أن إسرائيل ستتفاوض مع حركة حماس خلال المرحلة الأولى، للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

وأضاف بايدن أن المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

أما في المرحلة الثالثة، فسيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.