حكومة إقليم إميليا-رومانيا أعلنت قطع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية بعد قرار مماثل لمنطقة إقليم بوليا الخميس الماضي

أعلنت حكومة إقليم إميليا-رومانيا شمالي إيطاليا، الأحد، قطع جميع العلاقات الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ويعتبر إقليم إميليا-رومانيا، ثاني إقليم بعد بوليا يقطع علاقاته مع الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإبادة في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن رئيس حكومة إقليم إميليا-رومانيا، ميشيل دي باسكال، دعا في رسالة بعثها إلى السلطات الإقليمية إلى "قطع العلاقات مع كل الأشخاص والهياكل التابعة للحكومة المعنية (إسرائيل) التي لم تظهر بوضوح وصراحة رغبتها في وقف المذبحة المستمرة، حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي".

وأوضح دي باسكال أنهم اتخذوا هذا القرار في حدود إمكانياتهم، مع الأخذ في الاعتبار العنف المستمر في قطاع غزة، والذي أثر بشكل خطير على المدنيين، وعلى ضوء التطورات المأساوية في مدينة رفح، والقضية التي رفعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار رئيس حكومة إقليم إميليا- رومانيا إلى أن هذه القرارات ليست موجهة إلى الشعب الإسرائيلي، بل إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية.

في السياق نفسه، أعلنت بلدية بولونيا، عاصمة إقليم إميليا-رومانيا، على لسان رئيسها ماتيو ليبوري، قطع علاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية.

وإقليم إميليا-رومانيا الإيطالية ثاني إقليم إيطالي يقطع علاقاته مع الحكومة الإسرائيلية، بعد قرارا مماثل أعلنه رئيس إقليم بوليا، ميشيل إيميليانو الخميس الماضي، على الخلفية نفسها.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.