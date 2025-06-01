أوقاف شمال سيناء تحدد 12 ساحة لصلاة عيد الأضحى

حددت مديرية الأوقاف بشمال سيناء الساحات المخصصة لأداء صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في مراكز المحافظة.

وخصصت المديرية، 12 ساحة في المراكز المختلفة ومنها "ساحة أبو صقل في العريش، وساحة قادرون باختلاف في حي الريسة، وساحة الشعبية في شارع أسيوط، وساحة الخير والبركة في المساعيد، وساحة الزهور في حي الزهور".

كما شملت الساحات المخصصة لصلاة العيد: "ساحة النادي الرياضي في بئر العبد، وساحة مركز شباب الخربة في قرية الخربة، وساحة مركز شباب رمانة في قرية رمانة، وساحة مركز شباب سالم الهرش في قرية 30 يونيو، وساحة مركز شباب الكوثر في الشيخ زويد، وساحة مسجد الرحمن في مركز الحسنة و دساحة المسجد الكبير في مركز نخل".

كما عينت المديرية إماما وخطيبا لكل ساحة مع توفير خطيب احتياطي لكل ساحة في شمال سيناء.