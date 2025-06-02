نشوب حريق داخل مصنع في القناطر الخيرية

تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية، مساء اليوم الأحد، بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مصنع سحب مواسير "سلك مواعين"، بميدان الحادثة في القناطر الخيرية.

وتوجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار، واللواء أحمد بكر رئيس مدينة القناطر الخيرية.

يذكر أن الحريق اندلع في مصنع "سلك مواعين"، ملك عضو مجلس النواب، بميدان الحادثة بالقناطر الخيرية، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده حتى لا يمتد للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، باندلاع حريق في مصنع سلك مواعين ملك عضو مجلس نواب، بميدان الحادثة بالقناطر الخيرية.

يذكر أن المصنع مقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق ولا يوجد خسائر بشرية حتى الآن.