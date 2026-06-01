إزالة 4 مزارع سمكية في بورسعيد تعدت على أملاك الدولة بمساحة 68 فدانا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حملاتها المكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

وأسفرت الحملات، خلال اليوم الثالث من المرحلة الثانية للموجة، عن إزالة 4 تعديات على مزارع سمكية بأملاك الدولة التابعة لهيئة التعمير بمنطقة جمعية الإخلاص، بإجمالي مساحة بلغت 67 فدانا و16 قيراطا، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها ومنع أي استغلال غير قانوني لها.

ووفقًا لبيان إعلامي، شهدت الحملات إزالة حالتي مبانٍ مخالفة بجمعيتي العبور وخالد بن الوليد بإجمالي مساحة 450 مترًا، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجرت أعمال الإزالة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة وجهات الولاية، وبمتابعة من وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، إذ نفذت قرارات الإزالة مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍّ جديدة.

وأكد اللواء إبراهيم محمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكافة مناطق المحافظة بكل حزم، مع التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ أو بناء مخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها وفرض سيادة القانون.

وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لرصد المتغيرات المكانية والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق الانضباط ويحافظ على موارد الدولة ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.