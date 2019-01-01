ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار عقب تراجع ترامب وشي عن التهديدات بتصعيد الحرب التجارية

ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات الأسواق المالية في آسيا، الأحد، بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج عن التهديدات بتصعيد حربهما التجارية.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الدولار فقد 5ر0% من قيمته أمام اليوان.



وأضافت أن الين الياباني والفرانك السويسري تراجعا في المقابل، أمام الدولار الأمريكي.



وأفادت الوكالة في تقرير لها، الأحد، أن ذلك الارتفاع سيكون بمثابة تخفيف للضغوط التي تعرضت لها العملة الصينية بسبب الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأعلن ترامب، السبت، خلال مؤتمر صحفي مع شي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية، عزمه عدم فرض رسوم جمركية جديدة حاليا على الواردات القادمة من الصين.



وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا قبل قمة العشرين على هدنة تجارية.



يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن رسوما جمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بـ250 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار، وذلك بعد انهيار المحادثات بين البلدين.