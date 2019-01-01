أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى قتيل و93 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار القوي الذي وقع اليوم الاثنين بالعاصمة الأفغانية (كابول) إلى قتيل واحد على الأقل و93 مصابا ؛ وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة العامة وحيد الله ميار.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن قوات الأمن وقوات الشرطة قامت بفرض طوق أمني حول موقع الانفجار بعد وقوعه.. مشيرة إلى أن حركة طالبان قد أعلنت مسئوليتها عنه.

ورجحت تقارير إعلامية احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا حيث إن مجموعة من المصابين ترقد في حالات حرجة بالمستشفيات التي تم نقلهم إليها ، يأتي ذلك في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين بالقرب من مركز لوجسيات تابع لوزارة الدفاع في كابول.