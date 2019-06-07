محكمة موريتانية تؤكد فوز الغزواني في الانتخابات الرئاسية

صدقت محكمة موريتانية، اليوم الاثنين، على فوز محمد ولد الغزواني بانتخابات الرئاسة ليصبح رئيس البلاد التالي، وذلك بعد رفضها طعن مرشحي المعارضة على ما وصفوها بمخالفات شابت عملية التصويت في الاقتراع الذي أُجري الشهر الماضي.

وقال المجلس الدستوري إن القائد العسكري ووزير الدفاع السابق حصل على 52 في المئة من الأصوات مثلما أشارت النتائج الأولية في يونيو. وتعهد ولد الغزواني بالسير على نهج الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز فيما يتعلق بالتركيز على الاقتصاد والأمن، بحسب وكالة "رويترز".

وقال حيمود با عضو المجلس في مؤتمر صحفي "المرشح محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني هو الرئيس‭‭ ‬‬ بحصوله على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى".

وكانت الانتخابات السلمية إلى حد بعيد هي أول اقتراع في تاريخ موريتانيا لاختيار خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا.

لكن بعض مرشحي المعارضة شككوا في مصداقية الانتخابات مما أثار بعض الاحتجاجات المحدودة في العاصمة نواكشوط. وقطعت الحكومة خدمة الإنترنت لعدة أيام للمساعدة في نزع فتيل الاضطرابات.

وكان ثلاثة من المرشحين الخاسرين قدموا الأسبوع الماضي طعنا أمام المجلس الدستوري استنادا إلى مزاعم عن حالات تصويت لأكثر من مرة ومخالفات أخرى.

وقال باتيا ممادو جالو رئيس المجلس الدستوري للصحفيين اليوم الاثنين في معرض توضيحه لقرار رفض الطعون "99 في المئة من الحجج عبارة عن مزاعم عامة". وأضاف "لم يتم تقديم أي دليل".