طلال أرسلان يطالب بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي اللبناني

طالب النائب اللبناني، طلال أرسلان، اليوم الاثنين، بإحالة ملف حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، واصفا ما حصل بأنه محاولة لاغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب.

وقال أرسلان، في مؤتمر صحفي عقده في دارته بجبل لبنان اليوم إن "موكب الوزير صالح الغريب تعرض لإطلاق نار من كمين مسلح.. راح ضحيته شابان".

وأشار إلى أن:"ما حصل لن يمر معنا ولتتفضل الدولة لتحفظ حق الناس والا ستكون هذه الأخيرة عرضة للشبهات".

وقال: "بيان مجلس الدفاع الأعلى كان حاسما ووضع اليد على الجرح".

وكان الرئيس عون طالب الأجهزة القضائية والأمنية باتخاذ التوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية، التي وقعت في عدد من قرى عاليه بجبل لبنان.

ووفقا للبيان، اتخذ المجلس "قرارات حاسمة بإعادة الأمن للمنطقة التي شهدت الأحداث الدامية، وتوقيف جميع المطلوبين، وإحالتهم إلى القضاء على ان تتم التحقيقات بسرعة، كما أنه يبقي قراراته سرية".

ولقى شخصان حتفهما أمس الأحد، في اطلاق نار على موكب الوزير صالح الغريب في منطقة قبرشون بمحافظة جبل لبنان غربي البلاد.

جاء ذلك، خلال محاولة موكب الغريب المرور بين بلدتي قبر شمول والبساتين، خلال الاحتجاجات من جانب انصار الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، الذي يتزعمه وليد جنبلاط، المنتقد للحكومة السورية، على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" " وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حليف زعيم الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان، حليف حزب الله، حيث حصل احتكاك تبعه إطلاق نار.