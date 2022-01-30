لماذا لم تحافظ روسيا على سيطرتها على جزيرة الثعبان في البحر الأسود؟

استولت روسيا على هذا النتوء الصخري الصغير في شمال غرب البحر الأسود في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، ولعبت الجزيرة دورًا كبيرًا في الحرب منذ ذلك الحين.

بعد أكثر من أربعة أشهر من القصف الأوكراني المتكرر، تخلت القوات الروسية عن جزيرة الثعبان أو جزيرة "زميني"، كما تُعرف في أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها سحبت حاميتها "كبادرة حسن نية" لإثبات أنها لا تعرقل صادرات الحبوب، لكن أوكرانيا رفضت هذا الادعاء، إذ واصلت موسكو قصف مخازن الحبوب الأوكرانية.

يصعب الدفاع عنها

وتتعرض الجزيرة لهجمات من جميع الاتجاهات من الجو والبحر، وقد وصف الخبراء العسكريون الحامية الصغيرة المكلفة بالدفاع عنها - الأوكرانيون أولاً ثم الروس فيما بعد - بـ "الهدف السهل".

وكان الروس قد استولوا على جزيرة الثعبان في 24 فبراير، وتقع على بعد 35 كيلومترًا من الساحل الأوكراني - في نطاق الصواريخ والمدفعية وضربات الطائرات بدون طيار من الشاطئ.

وقد فعلت القوات المسلحة الأوكرانية ذلك بالضبط، مدعية وقوع سلسلة من الهجمات المدمرة على الجزيرة نفسها وأي سفينة تجلب القوات والأسلحة الثقيلة.

في أبريل، ضعفت قدرات روسيا المضادة للطائرات في شمال غرب البحر الأسود بشكل كبير مع غرق "موسكفا"، السفينة الحربية الرائدة في أسطولها في البحر الأسود.

وهذا يفسر لماذا كان الكرملين يرغب بشدة في جلب أنظمة مضادة للطائرات وأنظمة حرب إلكترونية لاسلكية إلى جزيرة الشيطان. لكنه أصبح كابوسًا لوجستيًا بالنسبة لروسيا الدفاع عنها، لأنها بعيدة جدًا عن قواعدها البحرية الرئيسية في البحر الأسود.

على الرغم من جميع هجماتها، فإن أوكرانيا لديها قدرة بحرية محدودة للغاية، لذلك لم تتمكن من إنزال قواتها على الجزيرة.

ويقول المحلل العسكري الأوكراني "أوليه زدانوف" إن تمركز القوات في جزيرة الثعبان لا معنى له لأي من الجانبين، لأنهم سيصبحون هدفًا سهلاً. وبدلاً من ذلك، يدعو السيد زدانوف إلى خلق "سيطرة على النيران" - وتعني الحفاظ على القدرة على ضرب أي هدف يقترب من الجزيرة.

ومن شأن ذلك أيضًا أن يمنح مزيدًا من الأمن لأوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا على البحر الأسود، والقطاع الشمالي الغربي بأكمله من البحر الأسود.

صخرة مهمة

تسيطر روسيا بالفعل على جزء كبير من ساحل أوكرانيا على البحر الأسود، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف بأكمله. وأكملت السيطرة على جزيرة الثعبان حصارًا فعليًا لأوديسا، ما يعني استحالة تصدير الغالبية العظمى من الحبوب الأوكرانية.

وهذا يعني أيضًا أن ساحل البحر الأسود أصبح عرضة للهجوم أيضًا، وأعرب خبراء عسكريون في كييف عن مخاوفهم من أن روسيا يمكن أن تبني دفاعات جوية بعيدة المدى، مثل نظام الصواريخ الجوية S-400.

تُظهر نظرة على الخريطة أيضًا أن السيطرة الروسية على الجزيرة مثلت تهديدًا لرومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) - وخاصة على مينائها الرئيسي "كونستانتا" وحركة المرور في مصب نهر الدانوب.

إنها ليست ذات أهمية استراتيجية فحسب - فهذه المنطقة غنية أيضًا باحتياطيات النفط والغاز.

الرواية الروسية للقصة

تحليل بقلم: ستيف روزنبرغ

محرر شؤون روسيا

لقد اعتدنا على هذا: تضع روسيا رواية للأحداث، تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي قدمتها أوكرانيا أو الحكومات الغربية.

تريدنا موسكو أن نصدق أنه لم يكن هناك انسحاب روسي من جزيرة الثعبان.

يزعم البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية هناك أكملت ببساطة "المهام الموكلة إليها" وغادرت. كما وصفت المغادرة بأنها "بادرة حسن نية"، لإظهار أن روسيا لا تعرقل الصادرات الغذائية من أوكرانيا.

بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية لجزيرة الشيطان، التي تدور المعارك عليها منذ شهور، وبالنظر أيضًا إلى عدم وجود "إشارات حسن النية" من قبل القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا منذ الغزو، فإن هذه النسخة من الأحداث ستقنع القليل خارج روسيا.

ثم مرة أخرى، ربما تكون هذه الرواية موجهة بشكل أكبر إلى الجمهور المحلي. يريد الكرملين من الجمهور الروسي تصديق ما يلي:

في هذا الصراع، الروس هم الرجال الأخيار.

تسير ما تسمى بـ "العملية العسكرية الخاصة" للكرملين في أوكرانيا حسب الخطة.

تغيير محتمل للعبة

هذا ليس مجرد انتصار رمزي لأوكرانيا، إنه نجاح استراتيجي. بالنسبة لروسيا هذا فشل وهزيمة محرجة في نفس الوقت.