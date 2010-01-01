رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على الإصلاح في كلمة أمام البرلمان الأوكراني

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، نواب البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، على منح بلادهم صفة للانضمام للاتحاد الأوروبي، رغم استمرار الحرب مع روسيا في شرق وجنوب البلاد.



وشددت فون دير لاين على حاجة أوكرانيا لإجراء مزيد من الإصلاحات.



وتم عرض كلمة فون دير لاين عبر شاشة في البرلمان الأوكراني، في جلسة حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقالت رئيسة المفوضية: "أؤمن بمستقبل أوروبي لأوكرانيا"، لتنال تصفيقا حارا من النواب وقد زينت مقاعدهم أعلام أوكرانية وأوروبية صغيرة.



وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن دعمهم لانضمام أوكرانيا للتكتل، لتصبح كييف مرشحا رسميا للعضوية.



وأضافت فون دير لاين أنه لايزال أمام أوكرانيا الكثير لتحقيقه قبل إمكانية بدء محادثات الانضمام الرسمية، وشددت على الحاجة إلى مكافحة الفساد وسلطة القلة الثرية (الأوليجارشية)، وكذلك تحسين النظام القضائي واستقلال الإعلام.



وفي ختام كلمة رئيسة المفوضية، تم إحضار علم كبير للاتحاد الأوروبي إلى قاعة البرلمان ووضع إلى جوار العلم الأوكراني، في لحظة قوبلت بتصفيق وصورها الكثير من النواب بهواتفهم الذكية.



ونوه الرئيس زيلينسكي إلى أن العلم يجب "ألا يكون رمزا أو إيماءة جميلة فحسب"، بل أن يكون تذكرة لـ"كل فروع السلطة" لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة دون تأجيل.