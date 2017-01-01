 على خلفية حرق المصحف.. تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع استثنائي لـ التعاون الإسلامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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على خلفية حرق المصحف.. تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع استثنائي لـ التعاون الإسلامي

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 5:30 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 5:30 م

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده غدا الأحد في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم السبت بحسب معلومات قالت وكالة الأناضول للأنباء إنها حصلت عليها من وزارة الخارجية التركية.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التحضيرات للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، غدا في جدة بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

كما ناقش الجانبان قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

ومزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا /37 عاما/، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

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