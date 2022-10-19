رابطة الأندية تعلن موعد نهاية الدوري وقمة الأهلي والزمالك

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أعلنت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم السبت، مواعيد الجولتين 33 و34 ومؤجلات الأهلي في ختام الموسم من الدوري المصري 2022-2023، بالإضافة إلى موعد قمة الأهلي والزمالك في الدور الثاني.

ويتتختم مباريات الدوري يوم16 يوليو الجاري بمباراتي المقاولون العرب ضد الأهلي والزمالك ضد فاركو.

وعقب نهاية الدوري سيخوض الأهلي مباراتين مؤجلتين ضد بيراميدز يوم 23 يوليو لحساب الجولة 28، وينتهي الموسم بلقاء الأهلي والمصري المؤجل من الجولة 30 يوم 26 يوليو.

كما سيلعب الأهلي مع الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31 يوم 13 يوليو في الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

وستقام مباريات الجولة 33 بين الـ 7 فرق المتنافسة على الهبوط في نفس التوقيت يوم 10 يوليو في الثامنة والنصف مساءً.

وإليكم مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري

الجولة 33

الجولة 34

المؤجلات