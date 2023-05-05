أنهي الأهلي مفاوضاته بنجاح مع نادي الوكرة القطرى الخاصة بانتقال حمدي فتحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر ان يطير حمدي فتحي إلى الدوحة خلال الساعة القليلة المقبلة من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود وإعلان انضمامه للوكرة.

وخرج اللاعب من حسابات كولر الفنية فى أخر مبارياتين وتأكد رحيله عن الأهلي .

وكان الوكرة قد عرض الحصول على خدمات حمدي فتحي مقابل 3 مليون دولار إلا أن الأهلي طلب الحصول على 4 مليون دولار.

وانتهت الصفقة بنجاح بعدما اتفق الطرفان على حصول الأهلي على 3 مليون و250 ألف دولار إضافة إلى 500 ألف دولار كحوافز متعلقة بمشاركة حمدي فتحي وإحراز الأهداف مع الوكرة وكذلك الحصول على 20% من إعادة البيع مستقبلا.



