 باوك اليوناني ينافس الأهلي على التعاقد مع ساماتا - بوابة الشروق
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باوك اليوناني ينافس الأهلي على التعاقد مع ساماتا

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 2:42 م

دخل باوك اليوناني في منافسة مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع التنزاني مبوانا ساماتا، مهاجم فريق فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي دخل في مفاوضات مع المهاجم التنزاني لتدعيم هجوم الفريق، في ظل مغالاة نادي بشكتاش في سعر التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا، وفقًا لما نشرته الصحافة التركية.

ووفقًا لصحيفة «مترو سبورت» اليونانية، فإن باوك عرض على فنربخشة، استعارة اللاعب لمدة موسم كامل، مع تحمل قيمة راتبه السنوي.

ويملك ساماتا، مسيرة حافلة مع العديد من الأندية، بداية من سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي، قبل رحيله عن إفريقيا عام 2016 إلى جينك البلجيكي ثم أستون فيلا الإنجليزي.

ولعب ساماتا معارا مع فنربخشة، ثم أعير إلى أنتويرب، ثم انضم نهائيا للفريق التركي الذي أعاره في الموسم الماضي إلى جينك البلجيكي.


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