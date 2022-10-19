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بولندا تحقق في وفاة أم وطفلها على متن عبارة

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 11:54 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 11:54 م

قال مسؤول بولندي اليوم السبت إن المدعي العام البولندي يحقق في وفاة أم وطفلها على متن عبارة للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل.

وتوفي طفل /7 سنوات/ ووالدته بعد سقوطهما في بحر البلطيق أثناء عبور عبارة من بولندا إلى السويد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام لمنطقة جدانسك إن التحقيق يجري الآن في "مقتل طفل وانتحار الأم". ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وذكر مكتب المدعي العام السويدي أمس الجمعة أنه فتح تحقيقات أولية في جريمة قتل لكنه لا يبحث عن مشتبه به.

وسقط الطفل ووالدته، وكلاهما مواطنان بولنديان، فى البحر من على ظهر العبارة يوم الخميس بينما كانت تبحر في منتصف الطريق تقريبا بين جدانسك في بولندا وكارلسكرونا في جنوب السويد.

وفي عملية إنقاذ واسعة النطاق، عثر عليهما في الماء بعد حوالي ساعة ونقلا بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى، حيث توفيا في وقت لاحق.

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