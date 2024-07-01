مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين صدمتهم سيارة بوسط سول

لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 4 آخرون، عندما اصطدمت سيارة بمجموعة من المشاة في وسط مدينة سول مساء اليوم الاثنين، حسبما قالت الشرطة.

وأوضحت السلطات أن من بين الضحايا التسعة الذين لقوا حتفهم، لقي ستة أشخاص حتفهم في مكان الحادث بينما تم نقل ثلاثة إلى مستشفى إثر إصابتهم بسكتة قلبية وتم إعلان وفاتهم في وقت لاحق. ومن بين الأربعة المصابين، لا يزال ثلاثة في حالة حرجة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عند تقاطع للطرق بالقرب من قاعة مدينة سول في حوالي الساعة التاسعة و27 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي.

ودهست السيارة التي كان يقودها رجل (68 عاما) مجموعة من المشاة كانوا ينتظرون لعبور إشارة مرور.

وقالت الشرطة إن السيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، حيث اصطدمت بسيارتين قبل أن تصدم الضحايا.

وتم اعتقال سائق السيارة في مكان الحادث وتم نقله إلى المستشفى. وتردد أنه قال إن سرعة السيارة زادت بشكل مفاجئ، والجدير بالذكر أن السائق ليس لديه سجل من القيادة تحت تأثير الكحول.

وتجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

ووجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول المسؤولين إلى بذل قصاري جهدهم لمساعدة الضحايا وتقديم العلاج اللازم لهم.