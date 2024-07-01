 الليلة.. أحمد فهمي ولبلبة وأوس أوس في العرض الخاص لعصابة الماكس بالسعودية - بوابة الشروق
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الليلة.. أحمد فهمي ولبلبة وأوس أوس في العرض الخاص لعصابة الماكس بالسعودية


نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:45 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:45 م

يقام مساء اليوم الموافق الأول من يوليو الجاري بمدينة الرياض العرض الخاص الأول لفيلم "عصابة الماكس" بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد من صناعه منهم أحمد فهمي ولبلبة وأوس أوس بڤوكس سينما - واجهة روشن، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلام.

بينما يقام يوم 3 يوليو الجاري بمدينة جدة العرض الخاص الثاني للفيلم بڤوكس سينما - جدة بارك ليبدأ في اليوم التالي عرض الفيلم في كل الدول العربية.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول «الماكس»، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وصلاح عبدالله وهشام ماجد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وحمو بيكا، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.

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