حزب الشعب الجمهوري ينظم ندوة تثقيفية تحت عنوان الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو

عقد حزب الشعب الجمهوري مساء اليوم الأحد ندوة تثقيفية تحت عنوان "الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، بتشريف اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إيهاب وهبه، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب باهر أمين، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالحزب، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

حضر في الندوة التثقيفية اللواء أركان حرب دكتور محمود خليفة، مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، كما حضر الندوة عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، وبعض الأعضاء من الأمانات النوعية المختلفة بالمحافظات والأمانة المركزية.

استعرض اللواء دكتور محمود خليفة خلال الندوة بعض الأهداف والمكاسب التي حققتها ثورة 30 يونيو، وتطرق إلى الفترة ما قبل الثورة والحكم الذي كان يمارسه جماعة الإخوان المسلمين ومخططاتها لهدم الدولة المصرية.

كما تحدث عن دور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي للدولة وانحيازها لإرادة الشعب خلال ثورة 30 يونيو، والتداعيات السلبية التي تبعت ذلك مثل تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي. وأخيرا تم استعرض بعض الإنجازات التي حققتها مصر بعد الثورة، مما ساعد على عودتها بقوة إلى الاتحاد الإفريقي، ليس كعضو فقط بل كرئيس للاتحاد.

في نهاية الندوة، تم فتح باب الأسئلة والمناقشات من قبل اللواء دكتور محمود خليفة للرد على استفسارات الحضور، وتم تسليم درع تكريم من اللواء محمد صلاح أبوهميلة إلى اللواء دكتور محمود خليفة، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة جاءت بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، التي شهدت استعادة الوطن ووحدة الشعب المصري."