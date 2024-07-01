أوكرانيا تنفي تقارير نشر قوات على طول الحدود مع بيلاروسيا

نفى حرس الحدود الأوكراني، الاثنين، تقارير تشير إلى أن كييف تعزز انتشار قواتها على طول الحدود مع بيلاروس، قائلاً إنها «أداة في حرب إعلامية» تنفذها مينسك بدعم من موسكو.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني، أندريه ديمتشينكو، للتلفزيون الوطني: «هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مينسك معلومات عن أن أوكرانيا تمثل تهديداً وتعزز نفسها.. هذا جزء آخر من الحرب الإعلامية التي تشنها بيلاروس بدعم من روسيا».

وأضاف أن المنطقة الحدودية مع بيلاروس لا تزال «مُهددة»، وأن أوكرانيا تحتفظ هناك بالعدد اللازم من القوات لمنع أي استفزازات، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وذكرت بيلاروس، الأسبوع الماضي، أن كييف تعزز انتشار قواتها على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال الكرملين، في وقت سابق الاثنين، إن التقارير التي تشير إلى تعزيز أوكرانيا لانتشار قواتها على طول الحدود مع بيلاروس «مثيرة للقلق».