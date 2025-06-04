هاني رمزي: زيزو غير جاهز للمشاركة أساسيا مع الأهلي في مونديال الأندية

أعرب هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه بعدم جاهزية أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك، للمشاركة أساسيًا مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، في حال إتمام انتقاله المحتمل إلى القلعة الحمراء.

وقال رمزي في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: "من وجهة نظري، زيزو غير جاهز فنيًا للمشاركة في مونديال الأندية بشكل أساسي، اللاعب لم يشارك في المباريات منذ أكثر من شهر ونصف، وغيابه عن اللعب لفترة طويلة يطرح علامات استفهام حول جاهزيته البدنية والفنية".

وأضاف: "السؤال الآن: هل كان زيزو يتدرب بقوة خلال فترة ابتعاده عن المشاركة؟ من الصعب أن يعود سريعًا لمستواه المعروف في أقل من أسبوعين، خاصة وأن الأهلي سيخوض أولى مبارياته في البطولة يوم 15 يونيو".

وأشار رمزي إلى أن وجود مدير فني جديد في الأهلي واعتماد أسلوب لعب مختلف، قد يصعب مهمة زيزو في فرض نفسه سريعًا، مضيفًا: "قد يكون زيزو خيارًا احتياطيًا خلال البطولة، يمكن الاستعانة به حسب ظروف المباريات، لكنه لن يكون من العناصر الأساسية في التشكيل خلال هذه المرحلة".