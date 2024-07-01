شهيد وعدد من الإصابات جراء قصف طائرة استطلاع لمركبة مدنية في خان يونس

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استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الاثنين، جراء قصف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة مدنية شرق مدينة خان يونس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرة استطلاع قصفت المركبة وسط بلدة بني سهيلا، ونقلت الإصابات إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ269 على القطاع.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و91 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفًا و900 شهيد، و87 ألفًا و60 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.