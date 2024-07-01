أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 543 ألفا و810 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 543 ألفا و810 جنود، بينهم 1110 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8099 دبابة، منها 19 دبابة أمس الأحد، و15550 مركبة قتالية مدرعة و14599 نظام مدفعية و1111 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و874 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 360 طائرة، و326 مروحية، و11620 طائرة مسيرة، و2333 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و19713 من المركبات وخزانات الوقود، و2448 من وحدات المعدات الخاصة.

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