محافظ الدقهلية: صرف مساعدات للمتضررين من انهيار منزل بميت فاتك في المنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بصرف مساعدات مالية وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر المتضررة من انهيار منزل في قرية ميت فاتك، التابعة لمركز المنصورة.

وكان الدور الأرضي بالكامل من منزل انهار أمس، يتألف من 4 طوابق، وتم إخلاء جميع السكان دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة، بفضل جهود مجلس مدينة المنصورة ورجال الحماية المدنية.

ووجه "المحافظ" إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة المنصورة بتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الأسر، ومتابعة أوضاعهم، وصرف المساعدات الغذائية والتموينية لهم بالتنسيق مع مديرية التموين، بالإضافة إلى سرعة إزالة المنزل بالكامل حتى سطح الأرض، ورفع كافة الأنقاض بالمعدات الهندسية التابعة لمركز ومدينة المنصورة، وتذليل كافة العقبات لإعادة بناء المنزل من جديد، من خلال إصدار التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.

وأضاف وكيل تضامن الدقهلية أنه تم صرف مبلغ قدره 20 ألف جنيه كمساعدة لكل أسرة، حيث بلغ عدد الأسر في المنزل هذا 3 أسر بإجمالي مبلغ 60 ألف جنيه، وجاري المتابعة مع هذه الأسر لتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

