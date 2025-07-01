مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام الهلال في مونديال الأندية

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السعودي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة فجر اليوم على ملعب «كامبينج وورلد».

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتيزنز كورقة رابحة في حسبان الإسباني جوارديولا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، آيت نوري.

خط الوسط: جوندوجان، رايندرز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافيو، إيرلينج هالاند، دوكو.

البدلاء:

بيتنيلي، أورتيجا، خوسانوف، ريس، أكانجي، جون ستونز، ناثان آكي، أوريلي، رودري، نيكو جونزاليس، فودين، بوب، ريان شرقي، مرموش.