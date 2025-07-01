شهدت مدينة أوسنابروك في شمال غرب ألمانيا مجددا عملية إجلاء كبرى بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.



وأعلنت السلطات في المدينة مساء أمس الاثنين أنه سيتم نزع فتيل القنبلة غير المنفجرة اليوم الثلاثاء، مما يعني أن نحو 20 ألف شخص يجب أن يغادروا بيوتهم بحلول الساعة 3 مساء (1300 بتوقيت غرينتش) على أقصى تقدير.

وتقع محطة القطار الرئيسية، بالإضافة إلى مستشفى سانت ماري ومستشفى الأطفال المسيحيين في المنطقة.

ووفقا للتقارير، تم العثور على القنبلة غير المنفجرة أثناء الإشراف على مشروع بناء في حي "لوكفيرتل" بالمدينة.

ومن المتوقع أن يتم تجهيز مركز إخلاء بعد الظهر في مدرسة محلية.