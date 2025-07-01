محافظ سوهاج: مشروعات حياة كريمة بالبطاخ تغيّر وجه الريف وتلبّي احتياجات المواطنين

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركز المراغة تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية البطاخ، لمتابعة سير العمل وتحسين مستوى الخدمات وتذليل أي معوقات، برفقة عدد من مسؤولي المحافظة.

بدأت الجولة بتفقد مكتب بريد القرية، ثم محطة رفع الصرف الصحي التي تعمل بطاقة 3100 م³/يوم وتخدم 15 ألف نسمة، حيث تأكد من تشغيل الوصلات المنزلية بكفاءة.

كما شملت الجولة تفقد وحدة طب الأسرة متعددة التخصصات، ومجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، الذي يضم مكاتب متنوعة لخدمة المواطنين، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال تشغيل المركز وتوصيل الإنترنت.

واختتم "سراج" جولته بزيارة مركز تنمية الأسرة والطفل، الذي يقدم خدمات متكاملة للأم والطفل ويُعد أحد 15 مركزًا جديدًا على مستوى المحافظة، ثم التقى بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم.

وأشاد المحافظ بما تحقق من إنجازات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات داخل القرى دون الحاجة للتنقل إلى المدينة.



