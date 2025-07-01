 روسيا تعلن إسقاط 173 مسيرة و3 صواريخ بريطانية الصنع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن إسقاط 173 مسيرة و3 صواريخ بريطانية الصنع

سبوتنيك
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 12:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 12:54 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 3 صواريخ بريطانية من طراز «ستورم شادو»، و5 قنابل من طراز «جدام»، و173 طائرة دون طيار، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ كروز من طراز ستورم شادو بريطانية الصنع، وخمس قنابل جوية موجهة من طراز جدام، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 173 طائرة دون طيار».

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات المسلحة الروسية مراكز القيادة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش الإنتاج، ومواقع التجميع، ونقاط التخزين والتحكم بالطائرات الهجومية دون طيار، ومستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية التقنية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في 148 منطقة.

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