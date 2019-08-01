ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان تراجع المخزون الأمريكي

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سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاعا جديدا بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أشارت إلى تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 53ر0 دولار أي بنسبة 9ر0% تقريبا إلى 58ر58 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

كان الخام قد ارتفع أمس بمقدار 18ر1 دولار أي نسبة 1ر2% تقريبا إلى 05ر58 دولار للبرميل.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تراجع المخزون الأمريكي من الخام بمقدار 5ر8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 تموز/يوليو الحالي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.

كما أشارت البيانات إلى تراجع مخزون البنزين بمقدار 8ر1 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه، وتراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 900 ألف برميل.

وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6 ملايين برميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح الفائدة الأمريكية بين 2% و25ر2%.