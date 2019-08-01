الكشف الطبي على 2700 مواطن بقرية الرحامنة بدمياط مجانا

اختتمت مديرية الصحة بدمياط، القافلة الطبية التي نظمتها في قرية الرحامنة مركز فارسكور، خلال يومي الأربعاء والخميس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقال الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم الكشف على 2700 مواطن، وتحويل 230 مواطنًا للمستشفيات، و9 قرارات علاج على نفقة الدولة، والكشف على بقية أبناء القرية في كافة التخصصات الطبية، فضلًا عن إجراء التحاليل والأشعة وصرف العلاج اللازم بالمجان.

بينما أكد الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية في مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة تضم أطباء أكفاء في كافة التخصصات، بالإضافة إلى عيادات متنقلة، ومعمل وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ويتم الصرف بسهولة ويسر، ليشعر المواطن بالحياة الكريمة، أثناء تواجد القافلة، وهذا هو الهدف منها.

وأضافت الدكتورة وفاء الصادق، مديرة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، مؤكدة استمرار تلك القوافل في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة في كافة المناطق بالمجان.