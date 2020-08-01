يقتل شقيقه ويصيب شقيقته بسبب توزيع لحوم الأضحية فى البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، واقعة مؤسفة، حيث قام عامل بالتعدى على شقيقه بواسطه سلاح أبيض حتى سقط جثة هامدة، بسبب توزيع لحوم الأضحية.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدنى مأمور مركز شرطة الدلنجات، من المستشفى العام يفيد بوصول" احمد م ال " جثة هامدة وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، لمكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام شقيق المجنى عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض، بسبب وقوع مشاجرة بينهما بسب توزيع لحوم الأضحية ، كما قام المتهم بالتعدى على شقيقتة بجرح نافذ وتم حجزها داخل مستشفى الدلنجات العام لتلقى العلاج اللازم.

وانتقل المستشار أحمد ابو الهدى وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات، سكرتارية عبدالعزيز فراج لمناظرة الجثة وأمر التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.