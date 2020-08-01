روحاني: إرادة المسئولين الإيرانيين والعراقيين كفيلة بإزالة الصعاب أمام العلاقات الثنائية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء العراقي، إن الأواصر العريقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي، تشكل دعامة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، حسبما أفادت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء.

ولفت روحاني إلى ضرورة الربط السككي بين إيران والعراق، مبينا أن هذه الخطوة تشكل انطلاقة جديدة على صعيد التحركات الجادة والهادفة لتوسيع العلاقات الثنائية.

وهنأ الرئيس الإيراني، رئيس وزراء العراق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ واصفا زيارة الكاظمي الأخيرة إلى طهران بأنها كانت بناءة.

وأضاف أنه في ضوء الإرادة الجادة والجهود الحازمة لدى المسؤولين الإيرانيين والعراقيين، سيتمكن الجانبان من إزالة المشاكل والتحديات والصعاب من مسار العلاقات الثنائية.

ورحب بدور العراق البارز في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، قائلا إن طهران تحرص على ترسيخ كامل الاستقرار في المنطقة، وتفي بكافة التزاماتها في هذا السياق.

ومن ناحيته، هنأ الكاظمي إيران حكومة وشعبا بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن مواقف الرئيس الإيراني المساندة والتعاون الجاد والوثيق بين مسؤولي البلدين، سيرتقي عاجلا بالعلاقات الثنائية إلى مستوى مميز ويؤسس لدورة جديدة من التعاون والتعامل البناء والإيجابي بين طهران وبغداد.

وقال رئيس الوزراء العراقي- خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الإيراني، إن إرادة المسؤولين العراقيين قائمة على إزالة العقبات والمشاكل من مسار توسيع العلاقات مع إيران.

وشدد الكاظمي بالقول إن سياسة العراق المبدئية قائمة على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما يسعى للقيام بدور بارز في هذا السياق وعبر تعاون ودعم الأشقاء في إيران.