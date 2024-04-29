وزير الخارجية الأردني: هناك ضرورة ملحة لوقف التدمير في غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن هناك ضرورة ملحة لوقف التدمير في قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، اليوم الاثنين، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يتعرضون للقصف ولا توجد لهم حياة يزاولونها.

وأوضح أنه يجب الانتقال إلى مسار يضمن عدم تكرار مشاهد الرعب، ليست فقط في قتل المدنيين الإسرائيليين لكن أيضًا 34 ألف فلسطيني (استشهدوا).

وأشار إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تتعمق، وأن هناك أطفالا يموتون بسبب التجويع، داعيا لأن تكون هناك خطوات تحويلية واتخاذ خطوات ملموسة لحل القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة منح جميع الشعوب الحق في الحياة الآمنة وبسلام.