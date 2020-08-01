عند وصول الطفل الصغير حديث الولادة إلى الدنيا، تكون لدى الجميع الرغبة في تقبيله أكثر من مرة وفي كل مرة يرونه فيها، وفي ظل ما يهتم الآباء برعاية كل شيء صغير حول المولود، باستخدام المعقمات اليدوية والمناديل المطهرة، هناك شيء آخر تمامًا يحتاج الوالدان إلى القلق بشأنه، وهو تقبيل الغرباء أطفالهم.

ولذلك نشر موقع "فيري ويل فاميلي" مجموعة من المخاطر حول تقبيل المولود الجديد.

_ مخاطر تقبيل المولود الجديد

الكثير من الناس يحملون فيروس الورم الحليمي البشري من النوع 1 أو فيروس الهربس الفموي وقد لا يعرفون، لذا قد ينقلون الفيروس دون علمك إلى طفلك، مما يجعله يقاتل مع عدوى شديدة محتملة، حيث يمكن أن ينتقل هذا الفيروس عن طريق التقبيل ويمكنه مهاجمة الكبد والرئتين والعينين والشفاه والجلد وحتى دماغ الطفل، بالإضافة إلى ذلك أنه إذا لم يتم توفير العلاج الفوري على الفور، فقد تتحول العدوى إلى الوفاة.

_ علامات وأعراض الهربس الفموي التي يجب أن ينتبه لها الآباء:

١. حمى

٢. تورم الغدد

٣. تقرحات حول الشفاه والفم

٤. نفطة صغيرة حول الفم

وينصح الأطباء جميع الآباء والأمهات بأهمية توخي الحذر، والحرص علي أن يبقى أي شخص ليس على ما يرام بعيدًا تمامًا عن الطفل، والحرص أيضًا علي تنفيذ قاعدة عدم التقبيل حتي يبلغ طفلك ستة أسابيع على الأقل والتأكد من أن جهاز المناعة الخاص به أقوى، حيث إنه فقط أولئك الذين يشعرون بصحة مائة في المائة يكونوا قادرين على زيارة الطفل، ودون تقبيل أيضا.