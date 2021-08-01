تايلاند توسع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا لتشمل 40% من سكانها

من المقرر أن تعمل تايلاند على توسيع إجراءات مكافحة فيروس كورونا لتشمل المناطق الأكثر تضررا من الجائحة وتشمل 40% من سكانها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز إدارة الوضع الوبائي إنه سيتم تمديد العمل بالقيود الأكثر صرامة المفروضة في 13 إقليما، بما فيها العاصمة تايلاند والمناطق المحيطة بها حتى 31 آب/أغسطس الجاري، كما سوف يتم توسيع هذه القيود لتشمل 16 إقليما إضافيا.

وتتضمن بعض الإجراءات إغلاق المحال غير الاساسية في المراكز التجارية ومنع تناول الطعام في المطاعم وتجمع أكثر من خمسة أشخاص، بالاصابة إلى فرض حظر تجوال ليلي من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتواجه تايلاند مثل دول أخرى بجنوب شرق آسيا ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا، ترجع إلى تفشي سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار.

وقامت تايلاند بتوزيع 7. 17 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وانضم الآلاف اليوم للعشرات من فعاليات " التظاهر بالسيارات" في أنحاء تايلاند للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان اوشا، حيث انتقدوا طريقه تعامل الحكومة مع الجائحة مما أدى لوفاة 4990 شخصا، وبطء وتيرة التطعيم.