تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة

عاينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور أعلى تقاطعه مع محور جسر السويس، مما يستلزم رفع الباكيات المعدنية للكوبري، الأمر الذي يتطلب الغلق الكلي لمحور جسر السويس للقادم من طريق (القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي) اتجاه مناطق ألف مسكن عن طريق تشغيل الاتجاه الآخر اتجاهين في الوصلة ما بين محطتي مترو قباء وعمر بن الخطاب، اعتباراً من الساعة 12,00 صباحاً اليوم الأحد ولمدة 20 يومًا، وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها تنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الجهة المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.