أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بحضور مناقشة رسالة الماجستير لجيهان سيد خليل، إحدى فتيات دور الأيتام المتفوقين، لافتة إلى أن «جيهان» كان أمامها هدف في حياتها وأصرت على تحقيقه.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن دور الرعاية تضم نماذج إيجابية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تسليط الضوء على كل النماذج الناجحة.

وأشارت إلى أنها ناقشت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكافؤ الفرص التعليمية بين أطفال دور الرعاية، وحصول كل شاب وشابة على التعليم الذي يرغب فيه، موضحة أنها ستساعدهم على تحقيق حلمهم.

وذكرت وزيرة التضامن أن نجاح «جيهان» يساعد الوزارة في عمل إصلاحات عديدة بمؤسسات الرعاية كلها، مشيرة إلى إغلاق الدور المخالفة التي تسيء للمنظومة أو لا تلتزم بالمعايير دون جدال أو حوار.

ولفتت إلى أن الأيتام لهم حياتان كريمتان ويحتاجون كل الدعم والسند، متابعة: «لن نسمح لأي شخص يتنمر عليهم، ونطلق استراتيجية لإصلاح مؤسسة الرعاية بالكامل، تشمل تقليل المؤسسات وزيادة الأسر الكافلة».

وأوضحت أن الوزارة تغلق دور الأيتام التي تكون عبارة عن شقة داخل العمارة، وتعمل على إعادة توزيع القوى البشرية، مضيفة أن الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة الدور لتضم خدمات لتنمية المواهب.

وتوجهت وزيرة التضامن بكل التقدير للأزهر الشريف ووزارة الداخلية والعدل، لتسهيل الإجراءات مع الحفاظ على المنظومة وحقوق الأطفال، مختتمة أنها تعمل الآن على بحث 2600 طلب للأسر الكافلة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت مناقشة رسالة الماجستير لجيهان سيد خليل، إحدى فتيات دور الأيتام المتفوقين علميا لتشجيعها أثناء المناقشة ودعمها ومشاركتها فرحتها وتهنئتها.