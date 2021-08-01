تأهل منتخب البحرين لكرة اليد رسميا إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واستفاد منتخب البحرين من فوز اليابان على البرتغال 31-30 اليوم الأحد ليضمن احتلال المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة بغض النظر عن مباراته اليوم مع مصر.

ويعد هذا الفوز الأول للمنتخب الياباني في البطولة ليرفع رصيده إلى نقطتين بالتساوي مع كل من البحرين و البرتغال ولكن بالرغم من الفوز مازال متزيل ترتيب المجموعة بسبب فارق الأهداف فيما يتواجد منتخب البرتغال في المركز الخامس وينتظر مباراة مصر و منتخب البحرين .

وسوف تقام في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة مباراة مصر والبحرين ضمن آخر جولات المجموعة الثانية

وكان قد حسم المنتخب المصري الصعود إلى دور ربع النهائي بينما يأمل المنتخب البحريني في تحقيق نتيجة جيدة.

وسوف يتم إذاعة مباراة مصر والبحرين على قناة بي إن كسترا 2 المفتوحة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.