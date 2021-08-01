الشرطة الألمانية توقف أكثر من 500 محتج على قيود كورونا

أوقفت الشرطة الألمانية أكثر من 500 من المحتجين على قيود جائحة كورونا في العاصمة برلين، حسبما أوردت أجهزة الأمن المحلية.

وقالت متحدثة باسم شرطة برلين إن العدد الإجمالي للموقوفين مرشح للارتفاع، موضحة أن العملية الأمنية لم تنته بعد، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وشهدت برلين اليوم الأحد مظاهرات لنشطاء حركة "كفيردينكر" ("التفكير غير النمطي") المناهضة للقيود المفروضة ضمن جهود الحكومة لمواجهة وباء كورونا، كارتداء الكمامات الإلزامي والتطعيم.



وكانت معظم هذه الفعاليات غير مرخصة من قبل السلطات بسبب مخاوف من خرق معايير السلامة الصحية أثناء المظاهرات.



وقالت الشرطة إن ما بين 4 و5 آلاف شخص كانوا يتجمعون في مناطق مختلفة من المدينة وحاولوا إغلاق أحد الشوارع العامة، ما أدى إلى اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة وتنظيم اعتقالات طالت المتظاهرين.