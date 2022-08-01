جامعة تبرئ زوجة رئيس كوريا الجنوبية من السرقة الأدبية

برأت جامعة، اليوم الاثنين، كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، من السرقة الأدبية، وذلك بعد تحقيق استمر أشهر في أوراقها الأكاديمية.

وأجرت جامعة كوكمين في سيئول تحقيقا في أوراق كيم البحثية الأربعة، بشأن مزاعم سوء السلوك التي أثيرت العام الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وقالت الجامعة إن لجنة التحقيق التابعة لها خلصت إلى أن أطروحة الدكتوراه وورقتين أخريين "لا يشكلان سرقة أدبية ولا سوء سلوك بحثي ينحرف بشكل خطير عن النطاق المقبول عادة في التخصصات الأكاديمية"، بحسب وكالة سبوتنيك.

أما بالنسبة للورقة المتبقية، فقد أشارت جامعة كوكمين إلى أنه "كان من المستحيل التحقق مما إذا كان هناك سوء سلوك".

وحصلت كيم كيون هي على درجة الدكتوراه في التصميم من جامعة كوكمين عام 2008.