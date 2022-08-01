رئيس الجزائر يكشف عن اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل القمة العربية

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية تشارك فيه كل الفصائل في الجزائر قبل القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الأحد: " نحن مع فلسطين، ومع منظمة التحرير الفلسطينية ممثل وحيد للشعب الفلسطيني. كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، لديها ثقة كبيرة في الجزائر لأنها ذات مصداقية وليس لديها أية مصلحة".

ولفت تبون إلى أن بلاده بدأت بجمع مختلف القيادات الفلسطينية خدمة للمصلحة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه اللقاءات ستتواصل حتى تعود المياه لمجاريها.

يشار إلى مصر ترعى ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة.

وعلى مدار 14 عاما حاولت القاهرة دون جدوى تحقيق المصالحة بين حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس و وحركة حماس التي تعارض أي مفاوضات مع إسرائيل.

وترتب على هذا الانقسام عدم تنظيم انتخابات فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 15 عاما.