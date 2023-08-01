راينميتال الألمانية تضع حجر الأساس لخط تجميع أجزاء من «إف 35»

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ستقوم شركة تصنيع الأسلحة الألمانية راينميتال بوضع حجر الأساس بشكل رمزي اليوم الثلاثاء لخط تجميع أجزاء من جسم الطائرة للطائرات المقاتلة الشبح (إف 35) .

وتقوم شركة راينميتال ببناء مصنع في بلدة فيزه ، في غربي ألمانيا ، لتصنيع مكونات جسم الطائرة المركزي للطائرة العسكرية.

وسيتم إنتاج أجزاء ما لا يقل عن 400 طائرة من طراز (إف 35) هناك اعتبارا من عام 2025.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استثمار أموال من الصندوق الخاص للقوات المسلحة التابع للحكومة الاتحادية الألمانية بقيمة 100 مليار يورو في منشأة إنتاج جديدة، مما يوفر 400 فرصة عمل.

وكانت الحكومة الألمانية قد طلبت 35 طائرة عسكرية أمريكية مقابل 3ر8 مليار يورو العام الماضي. ومن المقرر أن تحل طائرة (إف 35) محل طائرات تورنادو القديمة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن راينميتال ليست سوى شريك صغير في المشروع مع شركتي دفاع أمريكيتين كبيرتين ، لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان.

ولم يتم الكشف عما ستحصل عليه راينميتال من أموال.

وقال أرمين بابيرجر، رئيس شركة راينميتال، إنه يعتبر مشروع (إف 35) "نقلا حقيقيا للمعرفة إلى ألمانيا".

ومن المتوقع أن يحضر رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا هندريك فوست وممثلون عن القوات المسلحة الألمانية حفل وضع حجر الأساس في المنطقة الصناعية بمطار فيزه.