أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ضرورة تغيير السياسات الخالية للخروج من الازمة الاقتصادية، وقال إن الحلول "إيقاف السياسات الحالية وتغيير الشخصيات القائمة عليها".

وانتقد في كلمته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني اليوم وجود الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، وقال "في بلد تعاني عندي هيئات اقتصادية وصناديق أغنى من الموازنة العامة للدولة"، مضيفا "من قبل يناير ٢٠١١ نطالب بإلغاء الصناديق الخاصة".

وقال الشهابي "لابد من وقف الاقتراض، الدين العام وصل لمرملة الخطر وخدمة الدين العام في مرحلة خطر"، منتقدا الاقتراض لتمويل القطار الكهربائي "في عز الأزمة التي نعيشها".

كما انتقد الشهابي وجود سعرين للدولار فرق بينهم ١٠ جنيه، مشيرا إلى الفرق بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وقال إن هذا يعني "أن تحويلات المصريين ما بقاش تيجي، قلت بنسبة ٧٨% لأن فيه سعرين".

وأضاف "إذا كنا مهمومين بهذا البلد ونريد ان يتصدى لكل المخططات التي تستهدفه ومازالت مستمرة هدفها الدولة المصرية لابد ان ننظر للشعب المصري الذي يعاني".

كما انتقد الشهابي استمرار دعم الصادرات بعد تعويم الجنيه "تباهي وزير المالية بزيادة دعم الصادرات"، واختتم "نحتاج سياسات جديدة بشخوص جدد تصلح للجمهورية الجديدة وتنهي مسألة الاقتراض المحلي والأجنبي محتاجين نعلي الصناعة والزراعة".