إزالة كشك مخالف أمام سوق عبود بحى الزاوية الحمراء شمال العاصمة

شن اللواء عبدالله عزت، رئيس حي الزاوية الحمراء، شمال محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد، لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالمرور الميدانى بنطاق الأحياء للتصدى للأعمال المخالفة.

وأكد عزت، اليوم الثلاثاء، إزالة كشك خشب مخالف بشارع الفرز أمام سوق عبود، ورفع إشغالات المقاهى والكافيهات ببلوك ١٩ فى مساكن الزاوية القديمة بمنطقة القصيرين بناء على شكوى واردة من أحد المواطنين، حيث تم مصادرت الإشغالات وإيداع المضبوطات بمخزن الحى.

وأشار رئيس حى الزاوية الحمراء، إلى رفع المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة بشوارع الشركات ومنشية الجمل ومطلع ومنزل كوبرى أبو وافية وشارع ترعة الإسماعيلية ومربعات الأميرية البلد وأرض الجنينة ومدينة الأحلام ومدينة النور ومربع مدينة الجندول.