 وزارة الدفاع الروسية: صد 3 هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: صد 3 هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 12:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 12:50 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أسطول البحر الأسود الروسي صد ثلاث هجمات بطائرات مُسيرة (درون) أوكرانية استهدهت سفنه.

وأضافت الوزارة أن أوكرانيا حاولت الهجوم على سفينتي الوقود سيرجي كوتوف وفاسيلي بيكوف بثلاثة مُسيرات. وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير المُسيرات بأسلحة كانت على متن السفن الروسية.

وتواصل السفن الروسية تنفيذ دوريات في البحر الأسود، على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا بصورة غير قانونية عام 2014.

يشار إلى أن التوترات تفاقمت في البحر الأسود منذ إلغاء روسيا لاتفاقية السماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

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