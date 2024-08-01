وصول رانيا المشاط وعمرو الفقي لحضور مسرحية «الشهرة» في مهرجان العلمين

وصلت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، إلى مدينة العلمين الجديدة، لحضور مسرحية «الشهرة»، التي تنطلق بعد قليل، و يقدمها المخرج خالد جلال ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يستمر العرض حتى يوم السبت المقبل، على مسرح مهرجان العلمين الجديدة.

وتدور أحداث العرض في إطار غنائي رومانسي كوميدي، حول مجموعة من الشباب الموهوبين الذين يبحثون عن فرص الالتحاق بالمؤسسة الفنية، ليخوضوا صراعًا من أجل تحقيق حلم الشهرة.

مسرحية "الشهرة"، تصميم الملابس نيفين رأفت، مهندس ديكور عمرو عبد الله، موسيقى وألحان أحمد طارق يحيى، مصممة استعراضات خديجة العرقان، تأليف وإخراج خالد جلال.