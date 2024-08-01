تفاصيل زيادة أسعار تذاكر القطارات من الخميس 1 أغسطس 2024

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قال مصدر في هيئة السكك الحديدية إنه من المنتظر تطبيق زيادة على أسعار تذاكر القطارات اعتباراً من اليوم الخميس، على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أنه تقرر زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار التالجو بقيمة 50 جنيهًا، لتصبح سعر التذكرة 275 جنيهًا بدلاً من 225 جنيهًا.

أما تذكرة الدرجة الثانية للتالجو فسيتم زيادتها بقيمة 25 جنيهًا لتصبح 175 جنيهًا بدلاً من 150 جنيهًا لخط وجه بحري.

بينما تم الاستقرار على ثبات أسعار تذاكر التالجو للدرجتين الأولى والثانية على خطوط وجه قبلي.

وأشار المصدر إلى زيادة أسعار تذاكر القطارات الإسبانية والفرنسية والـ VIP وكذلك القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة بنسبة 12.5%.

بينما تقرر زيادة أسعار تذاكر قطارات الضواحي وتحيا مصر بنسبة 25%.